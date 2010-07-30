Тагильчане Кузнецов и Ларионов в Ноттингеме готовятся к чемпионату Европы
30 июля 2010, 18:14СпортIrinaKoshp
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Тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов в Ноттингеме готовятся к чемпионату Европы по гребному слалому.
Здесь, по мнению тренера каноистов Ольги Гвоздевой, отличноеместо для тренировок – есть тренажёрные залы, гребной канал, беговые дорожки. ВАнглии тагильчане в составе сборной России пробудут до 9-го августа, а потомотправятся в Братиславу, на Чемпионат Европы. Напомню, сроки этих соревнвоанийбыли перенесены на август из-за наводнений. В результате сборной Россиипришлось пожертвовать сборами в городе Тацен, на месте проведения Чемпионатамира.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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