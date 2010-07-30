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Тагильчане Кузнецов и Ларионов в Ноттингеме готовятся к чемпионату Европы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане Кузнецов и Ларионов в Ноттингеме готовятся к чемпионату Европы

30 июля 2010, 18:14СпортIrinaKoshp
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