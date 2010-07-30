Тагильчане Кузнецов и Ларионов в Ноттингеме готовятся к чемпионату Европы

Здесь, по мнению тренера каноистов Ольги Гвоздевой, отличноеместо для тренировок – есть тренажёрные залы, гребной канал, беговые дорожки. ВАнглии тагильчане в составе сборной России пробудут до 9-го августа, а потомотправятся в Братиславу, на Чемпионат Европы. Напомню, сроки этих соревнвоанийбыли перенесены на август из-за наводнений. В результате сборной Россиипришлось пожертвовать сборами в городе Тацен, на месте проведения Чемпионатамира.