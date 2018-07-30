Футболисты сборной России получили государственные награды в Кремле

Получить государственные награды в Екатерининский зал Кремля пришли все 23 игрока и шесть тренеров.

Всех вас хочу поприветствовать в Кремле, мы знаем о результатах чемпионата мира, как он шел, как развивался, и, несмотря на отсутствие медалей, мне очень хотелось с вами встретиться, поблагодарить вас за вашу работу, поприветствовал президент команду России.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского.

Большая честь находится здесь сегодня. Владимир Владимирович, для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, обратился Артем Дзюба к главе государства.