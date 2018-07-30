Парусная регата в честь дня ВМФ пройдет днем 30 июля в Нижнем Тагиле

30 июля в городе на Тагильском пруду состоится парусная регата, приуроченная ко Дню военно-морского флота.
Мероприятия планировалось провести 29 июля, однако погодные условия внесли свои коррективы. Организаторы решили перенести событие на ближайший понедельник.
Сбор 29 июля у участников все же произошел, но они занимались подгонкой вооружения яхт, мелким ремонтом и подготовкой к предстоящим гонкам.
В парусных гонках участвуют яхтсмены тагильского яхтклуба, ребята из парусной секции «Спартак» и тагильской школы юнг.
Кроме того, в мероприятии будет участвовать Никита Ракитин, курсант военно-морского политехнического института города Санкт-Петербург.
Никита с детства занимался в парусной секции на базе «Спартак», принимал участие в городских и региональных парусных регатах. После окончания школы успешно сдал экзамены и поступил в военно-морскую академию имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова. Сейчас Никита учится уже на 3-м курсе. В 2017 году он участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил представитель тагильской школы юнг Дмитрий Винокуров.
Начало мероприятия при подходящих погодных условиях – в 14:00. Сбор участников состоится часом ранее.