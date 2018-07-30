Парусная регата в честь дня ВМФ пройдет днем 30 июля в Нижнем Тагиле

Мероприятия планировалось провести 29 июля, однако погодные условия внесли свои коррективы. Организаторы решили перенести событие на ближайший понедельник.

Сбор 29 июля у участников все же произошел, но они занимались подгонкой вооружения яхт, мелким ремонтом и подготовкой к предстоящим гонкам.

В парусных гонках участвуют яхтсмены тагильского яхтклуба, ребята из парусной секции «Спартак» и тагильской школы юнг.

Кроме того, в мероприятии будет участвовать Никита Ракитин, курсант военно-морского политехнического института города Санкт-Петербург.

Никита с детства занимался в парусной секции на базе «Спартак», принимал участие в городских и региональных парусных регатах. После окончания школы успешно сдал экзамены и поступил в военно-морскую академию имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова. Сейчас Никита учится уже на 3-м курсе. В 2017 году он участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил представитель тагильской школы юнг Дмитрий Винокуров.