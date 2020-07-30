Панарина признали лучшим игроком «Рейнджерс»

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Болельщики остались под впечатлением от игры российского форварда.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан болельщиками клуба лучшим игроком команды в нынешнем сезоне, сообщает «Советский спорт».
Минувшим летом 28-летний российский нападающий подписал с клубом из Нью-Йорка семилетний контракт на 81,5 миллиона долларов. В 69 матчах регулярного чемпионата Панарин набрал 95 (32+63) очка и стал лучшим бомбардиром команды.
Напомним, сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Он возобновится 1 августа. В дополнительном раунде плей-офф за место в Кубке Стэнли «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной» в серии до трех побед.
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