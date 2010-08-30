Кенийский бегун дважды за неделю установил новый мировой рекорд

В забеге на турнире в итальянском Риети он стал первым с результатом 1.41,01, перебив свое же достижение на восемь сотых секунды. Предыдущий рекорд Рудиша установил на прошлых выходных в Берлине. Тогда он перебил достижение датчанина Уилсона Кипкетера (1.41,11), которое держалось целых 13 лет.