Кенийский бегун дважды за неделю установил новый мировой рекорд
30 августа 2010, 09:02СпортОльга
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Кениец Давид Рудиша установил мировой рекорд на дистанции 800 метров во второй раз за неделю.
В забеге на турнире в итальянском Риети он стал первым с результатом 1.41,01, перебив свое же достижение на восемь сотых секунды. Предыдущий рекорд Рудиша установил на прошлых выходных в Берлине. Тогда он перебил достижение датчанина Уилсона Кипкетера (1.41,11), которое держалось целых 13 лет.
© GZT.RU
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