Завтра в Нижнем Тагиле стартует «Добрый велик»!
30 августа 2013, 16:25Спорт
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В Нижнем Тагиле 31 августа состоится доброе, полезное, интересное и приятное мероприятие - благотворительный велопробег по улицам нашего города под названием «Добрый велик».
Мы собираемся приятно провести время, прокатиться по маршруту, который будет проложен по улицам нашего города говорят организаторы.
Регистрация пройдет, на точке старта и на финише. А за каждого участника, зарегистрировавшегося на точке старта и на точке финиша, организаторы, магазин «Манарага», внесет в благотворительный фонд 25 рублей. Кроме того, каждый из участников может внести любую сумму в благотворительный фонд для ДЮСАШ «Центра адаптивного спорта». Это спортивная школа для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
Что же нужно для участия акции:
Кроме того, среди участников, в чьей одежде или экипировке будут синий, голубой или белый цвета – смогут принять участие в розыгрыше специальных призов.
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