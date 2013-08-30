Завтра в Нижнем Тагиле стартует «Добрый велик»!

Регистрация пройдет, на точке старта и на финише. А за каждого участника, зарегистрировавшегося на точке старта и на точке финиша, организаторы, магазин «Манарага», внесет в благотворительный фонд 25 рублей. Кроме того, каждый из участников может внести любую сумму в благотворительный фонд для ДЮСАШ «Центра адаптивного спорта». Это спортивная школа для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями.