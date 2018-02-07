2,7 млн рублей выделено на летнее покрытие для трамплина на Долгой в Нижнем Тагиле

Комплект покрытия представляет собой элементы пластикового покрытия (с плитой безопасности), пластиковую сетку, монтажную ленту, кабельные стяжки, саморезы и эластичный мат. Согласно техническому заданию, товар должен быть новым, ранее не использованным, а также изготовленным в соответствии со стандартами и параметрами, установленными для данной модели.

20-метровый трамплин на Долгой располагается в стороне от большого трамплинного комплекса, рядом со зданием спортивной школы. Сейчас прыгать на нём можно только зимой.

Дети начинают кататься с маленьких склонов, потом переходят на маленькую «кочку», мы её так образно называем, где есть небольшой разгон. А вот с 20-метрового трамплина уже можно лететь. Это очень важный переходный трамплин, после которого дети уже занимаются на большом комплексе из четырёх трамплинов. Надеемся, вскоре будем пользоваться 20-метровым трамплинов и во время летнего сезона, пояснил в разговоре с TagilCity.ru тренер-преподаватель СДЮСШОР «Аист» Дмитрий Едомин.