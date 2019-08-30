Тагильчанин стал победителем Первенства Европы по кикбоксингу

Семен Востриков вошел в сборную России по кикбоксингу. В составе сборной он принимал участие в Первенстве Европы, прошедшем в Венгрии. 30 августа в финальной борьбе он победил соперника и стал победителем Первенства Европы среди участников в возрасте 16-18 лет, в весе 57 кг.