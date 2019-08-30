Тагильчанин стал победителем Первенства Европы по кикбоксингу
Сегодня, 19:51СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Семен Востриков из Нижнего Тагила стал победителем Первенства Европы по кикбоксингу в возрастной категории 16-18 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Семен Востриков вошел в сборную России по кикбоксингу. В составе сборной он принимал участие в Первенстве Европы, прошедшем в Венгрии. 30 августа в финальной борьбе он победил соперника и стал победителем Первенства Европы среди участников в возрасте 16-18 лет, в весе 57 кг.
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