В Нижнем Тагиле на чемпионате определили лучших стритболистов

Соревнования нижнетагильских стритболистов были проведены согласно расписанию общероссийского соревновательного проекта «Оранжевый мяч».
За звание лучшего стриболиста соревновались юноши от 18 до 22 лет и мужчины и женщины вне категорий.
Сильнейшими оказались игроки команды «Юпитер-НТ». Победителей турнира ждали призы от муниципалитета Нижнего Тагила. Им были вручены медали и денежные награды.
С 27 по 30 августа в Нижнем Тагиле проходит футбольный чемпионат. Участники борются за кубок Олега Шатова. В турнире принимают участие 12 команд со всей Свердловской области. По результатам соберут сборну команду, которая поедет на чемпионат в Казань, где их встретит сам Олег Шатов.