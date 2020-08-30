В Нижнем Тагиле на чемпионате определили лучших стритболистов

В нижнем Тагиле на спортплощадке школы «Старый соболь» прошел 21-й чемпионат по стритболу. Турнир, который обычно проходит одновременно с празднованием Дня города, в этом году пришлось перенести из-за аномального количества осадков в начале и середине августа, сообщает «Тагильский рабочий».

Соревнования нижнетагильских стритболистов были проведены согласно расписанию общероссийского соревновательного проекта «Оранжевый мяч». Фото: «Тагильский рабочий» За звание лучшего стриболиста соревновались юноши от 18 до 22 лет и мужчины и женщины вне категорий. Сильнейшими оказались игроки команды «Юпитер-НТ». Победителей турнира ждали призы от муниципалитета Нижнего Тагила. Им были вручены медали и денежные награды. С 27 по 30 августа в Нижнем Тагиле проходит футбольный чемпионат. Участники борются за кубок Олега Шатова. В турнире принимают участие 12 команд со всей Свердловской области. По результатам соберут сборну команду, которая поедет на чемпионат в Казань, где их встретит сам Олег Шатов. Названа дата проведения соревнования за кубок Олега Шатова в Нижнем Тагиле

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