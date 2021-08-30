Александр Точилин - о результатах «Кубани»: У нас нет команды на сегодняшний момент

Александр Точилин - о результатах «Кубани»: У нас нет команды на сегодняшний момент
Александр Точилин - о результатах «Кубани»: У нас нет команды на сегодняшний момент
Сегодня, 19:22СпортФото: pxhere.com
«Кубань» со счетом 0:1 уступила «СКА-Хабаровску», который доигрывал встречу вдевятером.

Главный тренер «Кубани» Александр Точилин после поражения от “СКА-Хабаровск” (0:1) рассказал о результатах команды.

«Мы могли бы говорить о каком-то взаимодействии, если бы была команда. На данный момент его просто не существует. Сейчас мы приедем в Краснодар, будем думать, как выйти из этой ситуации», - приводит слова Точилина «Советский спорт».

После восьми туров ФНЛ «Кубань» с четырьмя очками занимает 18 место. Точилин пришел в клуб вместо Сергея Первушина, при котором южане сумели взять всего одно очко с «Енисеем» (2:2).

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