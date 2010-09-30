Мария Савинова перестанет быть Марией Савиновой
30 сентября 2010, 17:32СпортОльга
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Мария Савинова перестанет быть Марией Савиновой. Звездная тагильская бегунья, чемпионка Мира и Европы в беге на 800 метров, представительница СК «Спутник», Мария Савинова вышла замуж.
10 сентября в Подольске Мария официально зарегистрировала свои отношения с бегуном на средние дистанции одноклубником Алексеем Фарносовым. Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» Мария Савинова, их свадьба была в спортивном духе. На первой машине свадебного кортежа вместо традиционной куклы были беговые шиповки.
А вместо посещения памятников и достопримечательностей молодожены поехали на стадион. Невеста бежала в свадебном платье и беговой обуви, рассказала Мария Савинова. Пока Мария фамилию не поменяла, но очень этого хочет. Как только в графике соревнований появится окно, Мария Савинова намерена поменять фамилию и стать Фарносовой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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