Мария Савинова перестанет быть Марией Савиновой

10 сентября в Подольске Мария официально зарегистрировала свои отношения с бегуном на средние дистанции одноклубником Алексеем Фарносовым. Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» Мария Савинова, их свадьба была в спортивном духе. На первой машине свадебного кортежа вместо традиционной куклы были беговые шиповки.

А вместо посещения памятников и достопримечательностей молодожены поехали на стадион. Невеста бежала в свадебном платье и беговой обуви, рассказала Мария Савинова. Пока Мария фамилию не поменяла, но очень этого хочет. Как только в графике соревнований появится окно, Мария Савинова намерена поменять фамилию и стать Фарносовой.