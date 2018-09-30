Тагильские баскетболистки взяли «серебро» Первенства Свердловской области

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Очередное Первенство Свердловской области по баскетболу прошло в Екатеринбурге. 8 женских команд боролись за первое место в соревнованиях. Серебряные медали увезли с собой воспитанницы нижнетагильской спортивной школы «Старый соболь».
Сюжеты: Нижний Тагил
27 сентября в Екатеринбурге завершилось Первенство Свердловской области по баскетболу среди команд девушек 2006 года рождения. Звание сильнейшего было разыграно среди 8 команд.
Баскетболистки из Нижнего Тагила одержали 3 победы и 1 раз проиграли команде «УГМК». В финале девушки из «Старого соболя» встретились с командой ДЮСШ им. Мышкина и уступили им со счётом 21:46, завоевав тем самым серебряные медали Первенства.
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Фото: Пресс-служба СШ «Старый соболь»
Теперь тагильчанок ждёт дебютный сезон в Первенстве России, сообщает пресс-служба СШ «Старый соболь».
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