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Тагильские баскетболистки взяли «серебро» Первенства Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские баскетболистки взяли «серебро» Первенства Свердловской области

Сегодня, 09:30Спорт
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