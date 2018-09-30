Тагильские баскетболистки взяли «серебро» Первенства Свердловской области

27 сентября в Екатеринбурге завершилось Первенство Свердловской области по баскетболу среди команд девушек 2006 года рождения. Звание сильнейшего было разыграно среди 8 команд.

Баскетболистки из Нижнего Тагила одержали 3 победы и 1 раз проиграли команде «УГМК». В финале девушки из «Старого соболя» встретились с командой ДЮСШ им. Мышкина и уступили им со счётом 21:46, завоевав тем самым серебряные медали Первенства.