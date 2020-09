Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает верным вызов в национальную команду центрального защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

«Правильно, что вызвали Кутепова в сборную России. Человек начал не просто играть, а неплохо играть. Центральные защитники всегда были в дефиците в нашей сборной. Тем более Кутепов – не новичок сборной, он раньше уже вызывался», – цитирует Мостового «Советский спорт», ссылаясь на «РИА Новости». Напомним, что 8 октября команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Швеции, а затем сыграет в Лиге наций УЕФА с Турцией и Венгрией. Матчи состоятся 11 и 14 октября соответственно.

