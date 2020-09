Уралец Петр Ян вошел в десятку сильнейших бойцов планеты, согласно обновленному рейтингу спортивной организации UFC.

Рейтинг составлялся независимо от весовой категории. Петр Ян занял такую высокую позицию впервые. Он переместился на одну строку вверх после того, как одержал победу над бразильцем Жозе Альд в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе и обошёл Конора Макгрегора. Последний теперь находится на 11 месте. Напомним, Ян стал вторым российским бойцом, котором удалось завоевать титул чемпиона UFC. Первым был Хабиб Нурмагомедов. На счету Яна уже 15 побед и одно поражение. Уральский боец Пётр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

