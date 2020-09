Игрок «Урала» Эрик Бикфалви вошел в список лучших футболистов 2019–2020 года, сообщают в пресс-службе Российского футбольного союза.

Полузащитник стал единственным членом уральской команды, попавшим в этот список. Примечательно, что Эрик не вошел в основной состав символической сборной сезона. Наибольшее число в списке — десять человек — представители «Зенит». Напомним, Григорий Иванов удовлетворен решением РФС, признавшим ошибку VAR в матче с «Зенитом».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter