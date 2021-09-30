Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 состоится в ДИВСе Екатеринбурга

Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 состоится в ДИВСе Екатеринбурга
Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 состоится в ДИВСе Екатеринбурга
Вчера, 22:20СпортФото: pixabay
Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 в следующем году пройдет во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Планируется, что к этому времени ДИВС будет уже отремонтирован.

В предстоящем году в уральскую столицу прибудут команды из Италии, Канады, Турции и Китая. Жеребьевка состоялась 30 сентября в Москве. Об этом на своей личной странице в Instagram рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он отметил, что планируется отремонтировать не только Дворец, но и обновить всю инфраструктуру на гостевом маршруте — от Кольцово до центра Екатеринбурга. Губернатор подчеркнул, что для региона предстоящее событие — одно из самых долгожданных, так как на Урале крепки волейбольные традиции.

Именно у нас многие годы проходит Кубок Ельцина по волейболу. Многократные чемпионы страны «Локомотив-Изумруд» и «Уралочка» — это наши команды,заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, Екатеринбург занял четвертое место в рейтинг самых спортивных городов. Он был составлен на основе опроса 2,2 тысячи жителей России.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевволейболЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы