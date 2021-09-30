Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 состоится в ДИВСе Екатеринбурга

Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 в следующем году пройдет во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Планируется, что к этому времени ДИВС будет уже отремонтирован.

В предстоящем году в уральскую столицу прибудут команды из Италии, Канады, Турции и Китая. Жеребьевка состоялась 30 сентября в Москве. Об этом на своей личной странице в Instagram рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что планируется отремонтировать не только Дворец, но и обновить всю инфраструктуру на гостевом маршруте — от Кольцово до центра Екатеринбурга. Губернатор подчеркнул, что для региона предстоящее событие — одно из самых долгожданных, так как на Урале крепки волейбольные традиции. Именно у нас многие годы проходит Кубок Ельцина по волейболу. Многократные чемпионы страны «Локомотив-Изумруд» и «Уралочка» — это наши команды,заявил Евгений Куйвашев. Напомним, Екатеринбург занял четвертое место в рейтинг самых спортивных городов. Он был составлен на основе опроса 2,2 тысячи жителей России. Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов России

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