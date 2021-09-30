Шварц сравнил тренерское образование в России и Германии

Шварц сравнил тренерское образование в России и Германии
Шварц сравнил тренерское образование в России и Германии
Вчера, 21:09СпортФото: pxhere.com
Специалист является главным тренером московского «Динамо».

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что образование тренеров в России - это то, над чем футбольным чиновникам нужно работать.

«Трудно сравнивать футбольные системы Германии и России. Для этого ответственные лица должны собраться и обсудить это на внутреннем собрании. Принципиально важно улучшить качество футбола.

Если мы говорим о российском футболе, то здесь много хорошего. Каждый из нас понимает, что необходимо совершенствовать российский футбол, чтобы повысить его конкурентоспособность. Я считаю, что над воспитанием тренеров в России нужно работать», - приводит слова Шварца «Советский спорт» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Добавим, что помимо «Динамо» Шварц являлся главным тренером немецких «Эшборн» - 2011-2013 годы (71 игра и 34 победы) и «Майнц 05» - 2017-2019 годы (85 игр и 27 побед). Специалист возглавил московский клуб 14 октября 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» идет на втором месте с 19 очками после девяти туров, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы