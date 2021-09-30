Шварц сравнил тренерское образование в России и Германии

Если мы говорим о российском футболе, то здесь много хорошего. Каждый из нас понимает, что необходимо совершенствовать российский футбол, чтобы повысить его конкурентоспособность. Я считаю, что над воспитанием тренеров в России нужно работать», - приводит слова Шварца «Советский спорт» со ссылкой на телеканал «Россия 24».