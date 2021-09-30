Шварц сравнил тренерское образование в России и Германии

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что образование тренеров в России - это то, над чем футбольным чиновникам нужно работать.
«Трудно сравнивать футбольные системы Германии и России. Для этого ответственные лица должны собраться и обсудить это на внутреннем собрании. Принципиально важно улучшить качество футбола.
Если мы говорим о российском футболе, то здесь много хорошего. Каждый из нас понимает, что необходимо совершенствовать российский футбол, чтобы повысить его конкурентоспособность. Я считаю, что над воспитанием тренеров в России нужно работать», - приводит слова Шварца «Советский спорт» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Добавим, что помимо «Динамо» Шварц являлся главным тренером немецких «Эшборн» - 2011-2013 годы (71 игра и 34 победы) и «Майнц 05» - 2017-2019 годы (85 игр и 27 побед). Специалист возглавил московский клуб 14 октября 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» идет на втором месте с 19 очками после девяти туров, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».