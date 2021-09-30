Старты этапов кубков мира по лыжным видам спорта пройдут впервые в Нижнем Тагиле

Старты этапов кубков мира по лыжным видам спорта пройдут впервые в Нижнем Тагиле
Старты этапов кубков мира по лыжным видам спорта пройдут впервые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:23СпортФото: 1МI
Два крупных международных старта по лыжам впервые смогут увидеть тагильчане и гости региона этой осенью. Оба старта пройдут в Нижнем Тагиле в конце ноября 2021 года.

20–21 ноября текущего года на базе горнолыжного комплекса «Аист» под Нижним Тагилом стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин, а спустя неделю, 27–28 ноября, зрители смогут насладиться сильнейшими летающими лыжницами мира в рамках Русского тура «Синяя птица», сообщает пресс-служба мэрии.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Второе международное соревнование пройдет на горе Долгой. Решение о проведение данного этапа в Нижнем Тагиле принято 28 сентября. Оба старта проводятся в Тагиле впервые.

Напомним, фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых выступит сразу на двух мировых первенствах в октябре 2021 года. В финале кубка России девушка тогда чисто выполнила тулуп и сальхов. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
кубок мирагора ДолгаяАистлыжный спортНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы