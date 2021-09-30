Уральский боец Петр Ян 30 октября проведет очередной бой в Абу-Даби

Данный поединок был анонсирован американским спортивным порталом ESPN со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта. Предполагается, что боец «Архангела Михаила» Петр Ян будет брать реванш у Алджамейна Стерлинга.
Отмечается, что на данный момент уральский боец находится в рейтинге дивизиона на первой строке, а Кори Сэндхаген — на третьей, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Напомним, в марте боец Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC и оказался на 12 месте. Это произошло после поражения в поединке за чемпионство против американца Алджамейна Стерлинга.