Энергетики НТЭС завоевали первое место в настольном теннисе
30 ноября 2010, 18:59СпортАнка
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Турнир по настольному теннису в рамках традиционной ежегодной спартакиады Свердловэнерго прошёл в Нижнем Тагиле.
В нём приняли участие работники Талицких, Серовских, Западных, Восточных и Нижнетагильских электрических сетей. Кубок победителя в общекомандном зачете завоевали тагильчане - диспетчер Нижнетагильского района электросетей Константин Хомлев и инженер службы релейной защиты и автоматики Светлана Козловоа. Константин Хомлев также стал абсолютным чемпионом Свердловэнерго в личном первенстве, отметили в пресс-службе НТЭС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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