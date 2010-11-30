Энергетики НТЭС завоевали первое место в настольном теннисе

В нём приняли участие работники Талицких, Серовских, Западных, Восточных и Нижнетагильских электрических сетей. Кубок победителя в общекомандном зачете завоевали тагильчане - диспетчер Нижнетагильского района электросетей Константин Хомлев и инженер службы релейной защиты и автоматики Светлана Козловоа. Константин Хомлев также стал абсолютным чемпионом Свердловэнерго в личном первенстве, отметили в пресс-службе НТЭС.