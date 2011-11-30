Молодежь «Уралочки» победила в 1/16 финала Еврокубка
«Уралочка-НТМК» одержала победу в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ над греческим «Олимпиакосом» - 3:0. Команда Николая Карполя и без своих лидеров, легко расправилась с соперницами.
Костяк команды остался в Екатеринбурге, и «Уралочке» пришлось выступать без Евгении Эстес, Марины Марюхнич, Страшимиры Филиповой, Анастасии Салиной, Виктории Чаплиной, Екатерины Третьяковой и Ирины Смирновой. Такое решение принял Николай Карполь, чтобы дать возможность основному составу как следует подготовиться ко встрече с московским «Динамо» в рамках национального первенства.
Стоит напомнить, что «Уралочка» еще ни разу не побеждала в кубке ЕКВ. Николай Карполь не хочет тратить ресурсы клуба ради победы в третьем по значимости клубном турнире Европы. Вот и на этот раз честь команды доверили защищать молодежи. Что же касается Кубка вызова или Кубка ЕКВ, то здесь в 1/8 финала выходит команда, победившая по сумме выигранных партий в двух матчах.
Ответный состоится в Екатеринбурге 8 декабря. В случае равного счета будет играться так называемый «золотой сет» - до 15 очков. Его победитель и получит путевку в следующий круг соревнований, пишет ЕАН.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM