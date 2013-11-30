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Восемь шайб, шесть очков, две победы – тагильский «Спутник» сделал «Сарыарку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Восемь шайб, шесть очков, две победы – тагильский «Спутник» сделал «Сарыарку»

30 ноября 2013, 12:40СпортЕвгения
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