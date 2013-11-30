Восемь шайб, шесть очков, две победы – тагильский «Спутник» сделал «Сарыарку»

Но не так страшен черт, как его малюют. Первый матч на выезде и первая «виктория» в кармане «Спутника» - со счетом 2:3 бобры выгрызают победу. В Орске – та же песня. Под набравшими обороты тагильскими хоккеистами в ледовой схватке полегли и бойцы «Южного Урала» - 1:3. А это еще 3 очка. Для полной копилки тагильчанам не хватало победы в Челябинске. Да вот «Челмет», проигравший тюменскому «Рубину», разжиться очками тоже был не против, и делиться не стал. С разрывом в одну шайбу «Спутник» уступил челябинцам со счетом 3:2.

Александр Челушкин: не снилось и в кошмарных снах

Первый игровой круг Чемпионата Высшей хоккейной лиги окончен. Арифметика проста: 25 проведенных игр, из них шесть выигрышей в основное время, по одной победе в овертайме и по буллитам, 12 проигрышей, пять из которых «Спутник» потерпел в серии послематчевых бросков. Итого, 27 очков и третья строчка «от земли» в турнирной таблице. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Челушкин подводит итоги:

«По таблице видно, что положение дел неудовлетворительное. Никому даже в кошмарных снах и не снилось, что будет такой результат. Если внимательно проследить за нашими выступлениями, мы очень много матчей проигрываем с разрывом в одну шайбу – значит, до побед не хватает совсем немного. Вот только чего? Нужно разбираться и ни одним днем, начиная с предсезонной подготовки команды. Если анализировать и сравнивать с прошлым сезоном, то у нас ни один игрок не остался на том же уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы молодежь лишь прибавляла от сезона к сезону, но у нас почему-то многие стоят на месте, а часть хоккеистов и вовсе двигаются назад.

Я считаю, что в этом и заключается причина наших неудачных игр. Из проведенных матчей, более всего меня порадовала игра с «Сарыаркой». Команда очень мощная физически - росто-весовыми показателями, но мы выстояли. Расстроили все матчи, в которых мы проиграли, даже с минимальным разрывом в счете, потому что, когда проигрываешь с разрывом в одну шайбу, отдаешь больше моральных сил, нежели когда проигрываешь с разрывом в пять шайб. Касаемо состава команды, нас покинул Досжан Есиркенов – хоккеист не соответствовал предъявляемым требованиям, все остальные в строю».