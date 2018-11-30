Летающий лыжник из Польши выиграл квалификацию на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле
Вчера, 23:37СпортЮлия СтепановаФото: Андрей Каща/Оргкомитет ЭКМ
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30 ноября в Нижнем Тагиле на трамплинах горы Долгая состоялась квалификация, в которой соревновались 63 летающих лыжника из 15 стран мира. Лучшим стал поляк Пётр Жила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Перед квалификацией спортсменам предстояло прыгнуть два прыжка в рамках официальной тренировки.
Лучшие результаты показали поляк Пётр Жила - 128,9 метра, японец Рею Кобояси - 128,4 метра и норвежец Йохан Андрэ Форфанг - 127,1 метра.
Экс-лидер Кубка мира среди летающих лыжников россиянин Евгений Климов показал 38-й результат.
1 декабря на горе Долгая в Нижнем Тагиле пройдёт церемония открытия состязаний, в которой примут участие официальные лица города, спортивных федераций и FIS.
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