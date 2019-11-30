В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» дебютирует на первенстве Свердловской области
Сегодня, 14:24СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 ноября, в 17:00 состоится дебютный матч нового состава хоккейного клуба «Спутник» в первенстве Свердловской области, сообщается в группе ХК «Спутник» Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Игра пройдет во Дворце Ледового Спорта имени В.Сотникова с командой «Титан» из Верхней Салды. Вход свободный.
Подготовкой команды к первенству Свердловской области среди взрослых команд занимался тренер Алексей Фетисов.
Заявка на участие в первенстве была принята 26 ноября. В качестве тренера указан Семен Мишарин. Кроме того, в заявке указано 28 игроков команды из 33.
Напомним, что команда начала свой путь «с нуля» и была восстановлена в октябре этого года. Как рассказал руководитель МОО СК «Спутник» Игорь Перминов, состав полностью обновится. Средний возраст игроков составит 20-22 года.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей