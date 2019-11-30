В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» дебютирует на первенстве Свердловской области

Игра пройдет во Дворце Ледового Спорта имени В.Сотникова с командой «Титан» из Верхней Салды. Вход свободный.

Подготовкой команды к первенству Свердловской области среди взрослых команд занимался тренер Алексей Фетисов.

Заявка на участие в первенстве была принята 26 ноября. В качестве тренера указан Семен Мишарин. Кроме того, в заявке указано 28 игроков команды из 33.