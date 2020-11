Баскетболисты сборной России выбрали капитана

Национальной команде предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы.

Бывший форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич был выбран капитаном сборной России по баскетболу на ноябрьские матчи. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу Российской федерации баскетбола. Кандидатуру 33-летнего Воронцевича была поддержана единогласно. Вице-капитаном стал атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин. Воронцевич в июле расстался с ЦСКА после 14 лет в московском клубе и в данный момент находится в поиске новой команды. Сборная России 28 и 30 ноября проведет в Таллине отборочные матчи чемпионата Европы 2022 года против команд Эстонии и Италии.

