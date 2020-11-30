Баскетболисты сборной России выбрали капитана

Бывший форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич был выбран капитаном сборной России по баскетболу на ноябрьские матчи. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу Российской федерации баскетбола.
Кандидатуру 33-летнего Воронцевича была поддержана единогласно. Вице-капитаном стал атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин.
Воронцевич в июле расстался с ЦСКА после 14 лет в московском клубе и в данный момент находится в поиске новой команды.
Сборная России 28 и 30 ноября проведет в Таллине отборочные матчи чемпионата Европы 2022 года против команд Эстонии и Италии.