Тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России

Тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России

Сегодня, 18:13СпортPhoto: «Тагильский рабочий»
Спортсмен из Нижнего Тагила Семен Востриков стал призером Кубка России по тхэквондо.

Два традиционных турнира по тхэквондо ИТФ - Кубок России и всероссийский турнир «Кубок Урала» - прошли в Екатеринбурге. На соревнования прибыли свыше 400 спортсменов из 23 регионов.

От Нижнего Тагила приехали воспитанники СШОР «Уралец» и СШ «Юность».

В результате, Семен Востриков из «Уральца» занял третье место в Кубке России, не справившись в полуфинале с мастером спорта международного класса. Аналогичную медаль он завоевал в командном турнире, сообщает «Тагильский рабочий».

В категории спортсменов 14-15 лет на пьедестал в личных и командных соревнованиях поднялись Данил Чистяков и Елизавета Цыганова.

Напомним, 12 ноября стало известно, что бодибилдеры из Нижнего Тагила Михаил Проскуряков и Сергей Миронов стали призерами чемпионата России, прошедшего в Красноярске.

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