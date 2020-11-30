Тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России

Два традиционных турнира по тхэквондо ИТФ - Кубок России и всероссийский турнир «Кубок Урала» - прошли в Екатеринбурге. На соревнования прибыли свыше 400 спортсменов из 23 регионов.
От Нижнего Тагила приехали воспитанники СШОР «Уралец» и СШ «Юность».
В результате, Семен Востриков из «Уральца» занял третье место в Кубке России, не справившись в полуфинале с мастером спорта международного класса. Аналогичную медаль он завоевал в командном турнире, сообщает «Тагильский рабочий».
В категории спортсменов 14-15 лет на пьедестал в личных и командных соревнованиях поднялись Данил Чистяков и Елизавета Цыганова.
Напомним, 12 ноября стало известно, что бодибилдеры из Нижнего Тагила Михаил Проскуряков и Сергей Миронов стали призерами чемпионата России, прошедшего в Красноярске.