Тимур Жамалетдинов: «Уфа» постарается воспользоваться спадом «Краснодара»

Тимур Жамалетдинов: «Уфа» постарается воспользоваться спадом «Краснодара»

Вчера, 22:16СпортPhoto: pxhere.com
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов оценил перспективы команды в оставшихся до конца года матчах чемпионата России.

Уфимцы сыграют с «Ростовом» (6 декабря), «Ротором» (12 декабря) и «Краснодаром» (17 декабря). Все матчи клуб из Башкортостана проведет на выезде.

«Ростов» прямо сейчас выглядит мощнее волгоградцев и краснодарцев. У последних наметился спад. Попробуем этим воспользоваться. Ну, а против «Ротора» будет сверхпринципиальная игра. Мы же только что опередили Волгоград в таблице, покинув 16-е место», — цитирует форварда «Советский спорт».

Напомним, после 16 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

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