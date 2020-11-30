Тимур Жамалетдинов: «Уфа» постарается воспользоваться спадом «Краснодара»

«Ростов» прямо сейчас выглядит мощнее волгоградцев и краснодарцев. У последних наметился спад. Попробуем этим воспользоваться. Ну, а против «Ротора» будет сверхпринципиальная игра. Мы же только что опередили Волгоград в таблице, покинув 16-е место», — цитирует форварда «Советский спорт».