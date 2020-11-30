Тимур Жамалетдинов: «Уфа» постарается воспользоваться спадом «Краснодара»

Уфимцы сыграют с «Ростовом» (6 декабря), «Ротором» (12 декабря) и «Краснодаром» (17 декабря). Все матчи клуб из Башкортостана проведет на выезде.
«Ростов» прямо сейчас выглядит мощнее волгоградцев и краснодарцев. У последних наметился спад. Попробуем этим воспользоваться. Ну, а против «Ротора» будет сверхпринципиальная игра. Мы же только что опередили Волгоград в таблице, покинув 16-е место», — цитирует форварда «Советский спорт».
Напомним, после 16 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.