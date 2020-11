Тимур Жамалетдинов: «Уфа» постарается воспользоваться спадом «Краснодара»

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов оценил перспективы команды в оставшихся до конца года матчах чемпионата России.

Уфимцы сыграют с «Ростовом» (6 декабря), «Ротором» (12 декабря) и «Краснодаром» (17 декабря). Все матчи клуб из Башкортостана проведет на выезде. «Ростов» прямо сейчас выглядит мощнее волгоградцев и краснодарцев. У последних наметился спад. Попробуем этим воспользоваться. Ну, а против «Ротора» будет сверхпринципиальная игра. Мы же только что опередили Волгоград в таблице, покинув 16-е место», — цитирует форварда «Советский спорт». Напомним, после 16 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

