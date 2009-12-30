Гребцы-слаломисты Нижнего Тагила в начале января проведут соревнования

в Школе гребного слалома, воспитавшей призеров Олимпиады-2008 в каноэ-двойках Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова, состоятся девятые зимние соревнования по гребному слалому. Они посвящены памяти основателя гребного слалома в Нижнем Тагиле Татьяны Халтуриной, пишет Свердловский спорт.