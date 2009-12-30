Гребцы-слаломисты Нижнего Тагила в начале января проведут соревнования
30 декабря 2009, 17:12СпортArtem
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Гребцы-слаломисты Нижнего Тагила в начале января проведут соревнования. 4 января в Нижнем Тагиле
в Школе гребного слалома, воспитавшей призеров Олимпиады-2008 в каноэ-двойках Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова, состоятся девятые зимние соревнования по гребному слалому. Они посвящены памяти основателя гребного слалома в Нижнем Тагиле Татьяны Халтуриной, пишет Свердловский спорт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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