Даешь бодрое и здоровое 1 января! Тагильчан приглашают на новогоднюю пробежку
Группа нижнетагильский активистов на этот раз решила действовать с самого первого дня нового 2014 года. Так, на первоянварскую пробежку приглашаются все желающие. Все те, кто от года к году не мучается головными болями после бурной ночи. А также те, кто хочет испытать бодрое пробуждение в первый раз, - вперед к спортсменам!
Акция будет проводиться на набережной Нижнетагильского пруда в 14:00 часов. По словам организаторов, это никакой не митинг и не партийный ход. Это пробежка для себя самого, для своего здоровья и настроения. Можно сколько угодно сопротивляться, но, побывав на такой пробежке, ни один тагильчанин не пожалеет о проделанной работе - работе над своим телом. Вступить в ряды новогодних спортсменов можно в группе «Пробежка за здоровый образ жизни». Возможно, это даже станет доброй традицией!
Приглашаются все-все-все, кто за здоровый образ жизни, за здоровую и сильную молодежь, за активный отдых и спорт, кто не курит и пьет, кто желает найти больше друзей единомышленников, стремится отказаться от всех этих вредных привычек и просто хочет провести 1 января трезвым и веселым призывают организаторы.
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