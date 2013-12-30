Даешь бодрое и здоровое 1 января! Тагильчан приглашают на новогоднюю пробежку

Акция будет проводиться на набережной Нижнетагильского пруда в 14:00 часов. По словам организаторов, это никакой не митинг и не партийный ход. Это пробежка для себя самого, для своего здоровья и настроения. Можно сколько угодно сопротивляться, но, побывав на такой пробежке, ни один тагильчанин не пожалеет о проделанной работе - работе над своим телом. Вступить в ряды новогодних спортсменов можно в группе «Пробежка за здоровый образ жизни». Возможно, это даже станет доброй традицией!