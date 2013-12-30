Неделя шахмат и шашек: в Нижнем Тагиле прошли новогодние турниры (ФОТО)

Шахматы

С 23 по 28 декабря в оздоровительном лагере «Уральский огонек» состоялся традиционный VI Областной детско-юношеский шахматный фестиваль «Горный Урал». 170 участников из 14 городов Свердловской и Курганской областей приняли участие в различных мероприятиях. 120 ребят, в четырех возрастных группах, вели борьбу за шахматной доской в разных номинациях. Помимо соревнований, участники прослушали лекции профессионалов: Международных гроссмейстеров И. Лысого, Р. Овечкина, международного мастера Н. Оглобина, а также В. Таныгина из г. Краснотурьинска. А самым маленьким удалось «пообщаться» с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки. Закончился фестиваль традиционным прощальным костром.

Отдельное спасибо хочется сказать руководству оздоровительного лагеря, во второй раз тепло принимающему детвору. Для организаторов, Нижнетагильской федерации шахмат, лучшей оценкой работы является пожелание участников вернуться сюда вновь в следующем году говорят организаторы.

26 декабря состоялись финальные соревнования Открытого Кубка города по быстрой игре в шахматы среди ветеранов. В них приняли участие 10 лучших шахматистов, определившихся по итогам, проходивших ежемесячно отборочных турниров. Кубок победителя достался кандидату в мастера спорта Александру Балберову. Он набрал 8 из 9 очков. По 6 ½ у занявших второе и третье места перворазрядников Алексея Умушкина и Валентина Сенникова из Кушвы. Напоминаем, что данное соревнование является открытым, и участниками отборочных туров были шахматисты не только из Нижнего Тагила, но из Кушвы, Новоуральска, Горноуральского. Ежемесячно в соревновании участвовало свыше 30 ветеранов спорта.

Фотография предоставлены Шахматно-шашечным центром

В выходные в центре прошли предпраздничные новогодние турниры. В турнире по быстрой игре в шахматы приняло участие 35 тагильчан и гостей города. А победа досталась тагильчанину Денису Карягину, который набрал 6 ½ очков из 8. Такой же результат у отставшего от лидера по дополнительным показателям тагильчанина, кандидата в мастера спорта Радика Нуртдинова, занявшего второе место. На третьем месте гость города, мастер ФИДЕ из Красноуральска Алексей Трефилов, набравший 6 очков из 8.

В блиц-турнире приняло участие 15 шахматистов. Здесь, набрав 14 очков из 14, победу одержал международный мастер Михаил Погромский. На втором месте с 13 очками кандидат в мастера спорта Владимир Путилов. Кандидат в мастера спорта Кирилл Копёнкин занял третье место. Его результат – 11 очков.

В Кубке Дзержинского района по молниеносной игре в шахматы встретились 8 шахматистов Вагонки. Первое место занял мастер ФИДЕ Владимир Вахрушев, набравший 14 очков из 16. На втором месте с 11 очками перворазрядник Владимир Кадыков. Третий результат 9 ½ очков у перворазрядника Виталия Муганцева.

Шашки

В новогоднем турнире по русским шашкам победу одержал кандидат в мастера спорта Алексей Гурьев. Он набрал 15 ½ очков их 18. 14 ½ у занявшего второе место кандидата в мастера спорта Андрея Клинчаева. На третьем месте с 9 ½ очков Анатолий Коньшин.