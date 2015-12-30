Минспорт Свердловской области: предстоящий год станет ударным в плане подготовки к ЧМ-2018

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года пройдет ударными темпами в Екатеринбурге в 2016 году, сообщил корреспонденту ТАСС министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

Предстоящий год станет ударным для Екатеринбурга в подготовке к ЧМ-2018. В следующем году начнется строительство тренировочной базы в районе Химмаш, реконструкция стадиона «Калининец», спортивного центра «Урал». В следующем году мы уже увидим новые стены стадиона «Центральный», сдача которого запланирована в 2017 году сказал Рапопорт.

На реконструкцию площадок в Екатеринбурге, которые станут тренировочными базами команд-участниц мирового первенства, планируется потратить более 614 млн рублей. 255 млн будет выделено из федерального бюджета, а остальную часть суммы распределят областной и городской. На культмассовые мероприятия, в том числе фестиваль болельщиков, выделят почти 210 млн рублей. На оставшуюся сумму городские власти намерены отремонтировать две больницы, закупить 10 машин скорой помощи и реконструировать почти километр водовода. Ранее Госэкспертиза окончательно утвердила проект реконструкции стадиона, который примет матчи ЧМ-2018. Стоимость строительства арены, которая не включена в программу подготовки города к мировому первенству, составит 12,7 млрд рублей. В Екатеринбурге пройдут групповые матчи ЧМ-2018. Реконструкция стадиона «Центральный» уже начата, вскоре строители приступят к возведению фасада.