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Минспорт Свердловской области: предстоящий год станет ударным в плане подготовки к ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минспорт Свердловской области: предстоящий год станет ударным в плане подготовки к ЧМ-2018

30 декабря 2015, 17:40СпортMaurice
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