В лагере «Уральский огонек» прошел детский шахматный фестиваль «Горный Урал»

В этом году фестиваль принял 209 человек. 145 участников из 14 городов Свердловской области, ХМАО и Курганской области выявляли победителей в 11 турнирах по шахматам. В «главном» турнире с обсчётом международного рейтинга, в котором принимают участие также и наставники ребят победил Александр Углинских из Кушвы, вторым стал представитель ХМАО Александр Абрамов. Замкнул тройку призеров Николай Малтыз из Тавды.