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В лагере «Уральский огонек» прошел детский шахматный фестиваль «Горный Урал»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В лагере «Уральский огонек» прошел детский шахматный фестиваль «Горный Урал»

30 декабря 2015, 12:15СпортMaurice
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