В лагере «Уральский огонек» прошел детский шахматный фестиваль «Горный Урал»
30 декабря 2015, 12:15СпортMaurice
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С 23 по 28 декабря, в оздоровительном лагере «Уральский огонек» прошел 8-й традиционный областной детский шахматный фестиваль «Горный Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году фестиваль принял 209 человек. 145 участников из 14 городов Свердловской области, ХМАО и Курганской области выявляли победителей в 11 турнирах по шахматам. В «главном» турнире с обсчётом международного рейтинга, в котором принимают участие также и наставники ребят победил Александр Углинских из Кушвы, вторым стал представитель ХМАО Александр Абрамов. Замкнул тройку призеров Николай Малтыз из Тавды.
Среди тагильчан победы в своих возрастных группах одержали Александра Хомяк и Михаил Алоян. Лучшей характеристикой фестиваля стал вопрос, заданный одним из юных участников из Екатеринбурга своему тренеру, международному гроссмейстеру А. Шариязданову: «А почему так мало дней?»
© TagilCity.ru по материалам Администрации города
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