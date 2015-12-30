В Нижнем Тагиле прошел матч между «Бобрами» и «Бобрятами» (ФОТО)

Во Дворце ледового спорта состоялась традиционная новогодняя встреча «Бобры» - «Бобрята».

В составе «Бобров» на лед вышли игроки и экс-игроки «Спутника» и «Юниора-Спутника»:

Лугинин; Нуртинов-Сысоев, Гиберт-Бирюков-Титов; Секерин-Ищенко, Гурьев-Дудров-Василенков; Никулин-Сташкевич, Ощинский-Твердохлебов-Кожевников.

В состав «Бобрят» вошли воспитанники ДЮСШ по хоккею «Спутник»:

Суходоев; Колесов-Савинов, Лебедев-Решетников-Жигалов; Останин-Шулепов, Юнусов-Гарипов-Абросов; Адушев-Богатырев, Трифонов-Бондарь-Попов.

Матч начался весьма неожиданно для опытных «Бобров»: три пропущенные шайбы от «Бобрят» на старте встречи стали холодным душем и неприятным новогодним сюрпризом. Хет-трик оформил Роман Решетников. До конца первого периода взрослые сумели один раз поразить ворота соперника, но снова пропустили (Сергей Твердохлебов и Сергей Попов – авторы шайб). Со счетом 4:1 в пользу «Бобрят» команды закончили стартовую двадцатиминутку.

В первом перерыве по три человека от каждой команды бежали эстафету. Финишировали одновременно, чем явно довели до паники судей, которым предстояло вынести вердикт о победителе. Но арбитры не растерялись, после «видеопросмотра» присудили победу «Бобрятам». Второе испытание также держало в напряжении до последних секунд. Самый обычный конкурс бросков на дальность начался с выстрела Якова Ищенко, чей бросок сразу стал претендентом на победу, никто из его партнеров и соперников не мог отправить снаряд так же далеко, пока за дело не взялся «Бобренок» Сергей Попов, оставивший не у дел опытного защитника.

Во втором периоде на льду кипели нешуточные страсти. «Бобры» вдруг вспомнили, что надо забивать и весьма преуспели в этом. Егор Кожевников, Денис Василенков, Александр Бирюков с передачи вратаря Лугинина поражали ворота Олега Суходоева. Лугинин и вовсе разыгрался до такой степени, что ушел играть в зону соперника, за что и был наказан. И если в первый раз Никита отделался «испугом» - прокатился спиной один круг по площадке, то повторное нарушение пришлось отрабатывать по полной, а именно петь. Впрочем, это его не испугало и исполнение песни «Самый лучший день» Лепса вызвало шквал положительных эмоций зрителей, и по окончании матча Никите было предложено выступить с концертом. Шайба Сергея Твердохлебова стала, пожалуй, одной из самых эффектных в этот вечер. Судья-информатор, впрочем, не был солидарен с судьями в поле и сначала не засчитал взятие ворот, но после переговоров с Твердохлебовым, согласился. Что пообещал ему форвард взамен, осталось тайной. Тем не менее, как ни пытались «Бобры» догнать подрастающее поколение, им это не удалось.

«Бобрята» во втором периоде отличились трижды: гол Егора Лебедева и дубль Станислава Абросова. Ко второму перерыву – 5:7 в пользу сборной ДЮСШ.

В паузу команды вновь поучаствовали в конкурсах. В одном из испытаний нужно было как можно дальше проехать на животе по льду. Здесь не было равных опытному защитнику «Бобров» Павлу Нуртинову: сначала он стал лучшим среди своих, а в финале «переехал» и соперников.

Третий период команды сыграли вничью 3:3. Дубль – у Захара Ощинского, по шайбе забросили Денис Гурьев, Станислав Абросов, Эдуард Юнусов и Никита Гарипов. Победу в матче одержали «Бобрята» - 10:8.

Заключительная двадцатиминутка не обошлась без курьезов. Станислав Абросов преуспел не только в забивании шайб, но и в нарушениях правил, за что ему пришлось и спеть, и станцевать. В одном из игровых эпизодов против Данила Секерина были нарушены правила – соперник совершил подножку. Секерин был наказан за симуляцию судьей-информатором. Последний, обладая хорошей памятью, тут же вспомнил самый зажигательный рок-н-ролл в исполнении Данила на матче закрытия сезона в апреле и заставил показать мастер-класс. С первых секунд было видно, что последние месяцы форвард «Бобров» времени даром не терял и оттачивал мастерство: танец удался на славу!

В серии послематчевых буллитов «чудить» начали вратари. Суходоев умудрялся совершать сейвы даже спиной к сопернику, а Лугинин и вовсе вручил свой шлем, ловушку и блин партнеру по команде, после чего еще и успешно выполнил бросок, принеся своей команде победу в серии буллитов.