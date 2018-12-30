Светлана Миронова из Екатеринбурга стала чемпионкой России по биатлону

С 26 декабря в Удмуртии прошел третий этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка». В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов, среди них – 43 женщины и 77 мужчин. Были разыграны 6 комплектов наград.

Светлана Миронова из Екатеринбурга прошла дистанцию 7,5 км за 22 минуты 57,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах, за что получила один круг штрафа. Спортсменка опередила на последнем отрезке дистанции Ларису Куклину из ЯНАО, сообщает Е1.ru.