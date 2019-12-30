Министр спорта сообщил дату проведения «Лыжни России — 2020» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:35СпортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Лыжня России — 2020» состоится в Нижнем Тагиле 8 февраля на полигоне «Старатель», сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно заявлению министра спорта региона Леонида Рапопорта, длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров, а традиционный массовый забег состоится на дистанцию 2,5 километра. Победителям профессионального этапа подарят снегоходы. Гости и участники мероприятия смогут отведать солдатскую кашу.
Напомним, ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал, что, по решению губернатора региона Евгения Куйвашева, до 2022 года главный старт областной «Лыжни России» будет проходить в Нижнем Тагиле.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей