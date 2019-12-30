Согласно заявлению министра спорта региона Леонида Рапопорта, длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров, а традиционный массовый забег состоится на дистанцию 2,5 километра. Победителям профессионального этапа подарят снегоходы. Гости и участники мероприятия смогут отведать солдатскую кашу.

Напомним, ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал, что, по решению губернатора региона Евгения Куйвашева, до 2022 года главный старт областной «Лыжни России» будет проходить в Нижнем Тагиле.