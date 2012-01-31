Тагильские тхэквондисты стремятся в сборную России

Сегодня тэквондисты ДЮСШ «Уралец» усиленно готовятся к соревнованиям, ведь спортсмены, занявшие в своей весовой категории первое место, получают звание КМС. Как рассказал тренер-преподаватель «Уральца» Владимир Морозов, около 10 бойцов реально могут претендовать на попадание в сборную России, заняв в региональном турнире первые места в своем весе.