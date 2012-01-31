Тагильские тхэквондисты стремятся в сборную России
31 января 2012, 15:53СпортВалерия Лошкарева
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В Нижнем Тагиле 4 февраля пройдет чемпионат области по тхэквондо.
Сегодня тэквондисты ДЮСШ «Уралец» усиленно готовятся к соревнованиям, ведь спортсмены, занявшие в своей весовой категории первое место, получают звание КМС. Как рассказал тренер-преподаватель «Уральца» Владимир Морозов, около 10 бойцов реально могут претендовать на попадание в сборную России, заняв в региональном турнире первые места в своем весе.
Если дальше спортсмены попадут в призеры Чемпионата России, они автоматически отправятся на Чемпионат Европы. Тагильские тхэквондисты уже проходили по такому пути, отметил Владимир Морозов.
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