Тяжелоатлеты со всей области сражались за звание лучших в Нижнем Тагиле

Воспитанники двух спортивных школНижнего Тагиле показали в соревновании хорошие результаты. Команда хозяев первенства, МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец», успешно выступила на этих соревнованиях, заняв в командном зачете 1 место среди мужчин и юниоров. Кроме того, победителями и призерами этих соревнований в личном первенстве стали: Алексей Воробьев, Никита Салтанов, Константин Акулин и Артем Кривошеев.