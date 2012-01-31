Тяжелоатлеты со всей области сражались за звание лучших в Нижнем Тагиле
31 января 2012, 16:18Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 28 по 29 января в доме спорта «Уралец» прошло первенство области по тяжелой атлетике.
Воспитанники двух спортивных школНижнего Тагиле показали в соревновании хорошие результаты. Команда хозяев первенства, МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец», успешно выступила на этих соревнованиях, заняв в командном зачете 1 место среди мужчин и юниоров. Кроме того, победителями и призерами этих соревнований в личном первенстве стали: Алексей Воробьев, Никита Салтанов, Константин Акулин и Артем Кривошеев.
Среди спортсменов другой ДЮСШ «Спутник» лучшие результаты показалиАлмат Ибраев, весовая категория 77 кг – 3 место, Тимур Нишонов, весовая категория 56 кг – 3 место Илья Шульган, весовая категория 85 кг - 4 место.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей