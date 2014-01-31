«Лыжня России» в Нижнем Тагиле всё-таки состоится. Старт назначен на 2 февраля
Вопрос о проведении массового спортивного мероприятия «Лыжня России», который до сих пор оставался открытым ввиду погодных условий, наконец-таки решен. Накануне организаторы объявили о том, что гонка не отменяется. Более того, 1 февраля запланирована официальная тренировка для спортсменов.
Напомним, в нынешнем году «Лыжня России», 32-ая по счету, отличается от предыдущих датой проведения. Она смещена на целую неделю, в связи с проведением Зимних Олимпийских Игр в Сочи.
Судя по программе, торжественному открытию, которое начнется в 11:15, предшествует множество подготовительных мероприятий, включая прибытие участников, построение спортсменов и даже художественный пролог. Спортсмены будут преодолевать дистанцию в 10 км, любители же смогут пройти 2014 метров. На территории ГДВЦ во время мероприятия будут работать 12 полевых кухонь, четыре бригады скорой медицинской помощи, 167 полицейских и 35 сотрудников вневедомственной охраны.
В центральной Уральской лыжной гонке примут участие девять тысяч тагильчан. А всего в рамках проведения «Лыжни России 2014» на старт в нашем городе выйдут 35 тысяч человек. Гонки будут проводиться каждый день в разных районах Нижнего Тагила с 1 по 10 февраля.
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