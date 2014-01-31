«Лыжня России» в Нижнем Тагиле всё-таки состоится. Старт назначен на 2 февраля

Напомним, в нынешнем году «Лыжня России», 32-ая по счету, отличается от предыдущих датой проведения. Она смещена на целую неделю, в связи с проведением Зимних Олимпийских Игр в Сочи.

Судя по программе, торжественному открытию, которое начнется в 11:15, предшествует множество подготовительных мероприятий, включая прибытие участников, построение спортсменов и даже художественный пролог. Спортсмены будут преодолевать дистанцию в 10 км, любители же смогут пройти 2014 метров. На территории ГДВЦ во время мероприятия будут работать 12 полевых кухонь, четыре бригады скорой медицинской помощи, 167 полицейских и 35 сотрудников вневедомственной охраны.

В центральной Уральской лыжной гонке примут участие девять тысяч тагильчан. А всего в рамках проведения «Лыжни России 2014» на старт в нашем городе выйдут 35 тысяч человек. Гонки будут проводиться каждый день в разных районах Нижнего Тагила с 1 по 10 февраля.