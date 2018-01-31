«Лавина 2.0» пройдёт на Горе Белая в Нижнем Тагиле

Акция пройдёт на горе Белая. Годом ранее организаторы «Лавины» намеревались опубликовать данные о масштабном мероприятии, прошедшем на горе Долгая, в Книгу рекордов Гиннеса, однако, по неизвестным причинам этого не случилось.

Напомним, суть «Лавины» заключается в том, что все любители сноуборда или горных лыж, вооружившись фонариками, скатываются со склона трассы горнолыжного курорта.

В 2017 году «Лавина» собрала порядка тысячи любителей горнолыжного спорта.

К участию допускаются спортсмены от 14 лет, которые уверенно стоят на сноуборде или лыжах. Вся подробная информация об участии, а также о подаче заявок размещена в группе события ВКонтакте.