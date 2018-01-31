«Лавина 2.0» пройдёт на Горе Белая в Нижнем Тагиле
31 января, 08:00Спорт
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Тагильчане, а также все желающие свердловчане приглашаются к участию в событии «Лавина 2.0».
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция пройдёт на горе Белая. Годом ранее организаторы «Лавины» намеревались опубликовать данные о масштабном мероприятии, прошедшем на горе Долгая, в Книгу рекордов Гиннеса, однако, по неизвестным причинам этого не случилось.
Напомним, суть «Лавины» заключается в том, что все любители сноуборда или горных лыж, вооружившись фонариками, скатываются со склона трассы горнолыжного курорта.
В 2017 году «Лавина» собрала порядка тысячи любителей горнолыжного спорта.
К участию допускаются спортсмены от 14 лет, которые уверенно стоят на сноуборде или лыжах. Вся подробная информация об участии, а также о подаче заявок размещена в группе события ВКонтакте.
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