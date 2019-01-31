Экскурсия на комплекс трамплинов «Аист» пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:16СпортФото: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
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1 февраля в 15:00 жители Нижнего Тагила приглашаются на экскурсию на комплекс трамплинов «Аист».
Сюжеты: Нижний Тагил
1 февраля в 15:00 в Нижнем Тагиле состоится экскурсия на комплекс трамплинов «Аист» на горе Долгая. Все желающие смогут увидеть город с высоты птичьего полета.
Гости комплекса узнают о спортивном сооружении мирового класса, увидят трамплины и трассу, на которых состязаются российский и иностранные спортсмены.
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Тагильчанам разрешат подняться на стартовую площадку трамплина k-90. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (3435) 41-81-44 , сообщает «Центр развития туризма Нижнего Тагила».
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