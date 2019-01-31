Экскурсия на комплекс трамплинов «Аист» пройдет в Нижнем Тагиле

1 февраля в 15:00 в Нижнем Тагиле состоится экскурсия на комплекс трамплинов «Аист» на горе Долгая. Все желающие смогут увидеть город с высоты птичьего полета.

Гости комплекса узнают о спортивном сооружении мирового класса, увидят трамплины и трассу, на которых состязаются российский и иностранные спортсмены.