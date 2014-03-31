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В Нижнем Тагиле состоялся Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле состоялся Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского (ФОТО)

31 марта 2014, 17:10СпортЕвгения
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