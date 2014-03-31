В Нижнем Тагиле состоялся Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского (ФОТО)

Ежегодно ОАО «Уралхимласт» совместно с Нижнетагильской шахматной федерацией проводит турнир памяти инженера-изобретателя и шахматиста, предоставляя призы для победителей. Из года в год растёт число участников, а его география вышла за пределы нашей области. В прошлом году приняло участие 57 шахматистов из 7 городов Свердловской области, а на нынешний Мемориал съехались 75 шахматистов из 10 городов Свердловской и Челябинской областей (Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Кушва, Красноуральск, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Первоуральск, Невьянск, Качканар). Так, юный шахматист из Челябинска Леонид Тимошенко включил в программу своих каникул в нашем городе участие в этом соревновании. Мы будем ждать его на предстоящем в мае IV детско-юношеском турнире памяти первого уральского мастера С.М. Левитского.

В торжественном открытии и награждении победителей мемориала принял участие депутат Нижнетагильской городской Думы заместитель директора ЗАО УК «ХимПаркТагил» В.И.Антонов. В мемориале приняли участие 8 ветеранов ОАО «Уралхимпласт». В память о В.А. Струпинском была объявлена минута молчания, сыграна символическая партия между представителями организаторов турнира В.И.Антоновым и исполнительным директором Нижнетагильской шахматной федерации Д.В.Солонковым. В честь Владимира Ароновича, который был разносторонне развитой личностью и играл на фортепиано и аккордеоне, в исполнении дуэта баянистов Нижнетагильского колледжа искусств Егора и Ивана Валуевых звучала музыка.

За два дня соревнования участниками было сыграно по 11 партий. Победу в нём одержал мастер ФИДЕ из Кушвы Анатолий Крутько. У него и тагильчанина мастера ФИДЕ Владимира Матвеева, занявшего второе место, по 9 очков из 11. На третьей ступени пьедестала с 8 ½ очками международный мастер Михаил Погромский. ОАО «Уралхмпласт» предоставило призы- сертификаты сети магазинов «Спортмастер» в четырёх номинациях: среди ветеранов – Алексей Умушкин, среди ветеранов ОАО «Уралхимпласт» - Вадим Кузнецов, среди женщин – Тамара Зубарева, среди юных шахматистов – Кирилл Копёнкин.

Фото предоставлены «Шахматно-шашечным центром»