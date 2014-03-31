Впервые в Нижнем Тагиле: «фестиваль» по баскетболу среди команд детских домов

Отметим, что это уже 5-ый по счету традиционный открытый чемпионат города среди команд детских домов. Спортивная школа «Старый соболь» совместно с одноименным баскетбольным клубом и администрацией города Нижний Тагил задумали расширять культурную составляющую. Так, в этом году будут организованы конкурсы и для групп поддержки, и для болельщиков.