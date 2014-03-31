Впервые в Нижнем Тагиле: «фестиваль» по баскетболу среди команд детских домов
31 марта 2014, 10:50Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
3 апреля в Нижнем Тагиле состоится замечательное спортивное мероприятие – открытый Чемпионат города по баскетболу среди команд детских домов. Однако на этот раз организаторы подошли к проведению иначе: спортивное событие пройдет в форме фестиваля.
Отметим, что это уже 5-ый по счету традиционный открытый чемпионат города среди команд детских домов. Спортивная школа «Старый соболь» совместно с одноименным баскетбольным клубом и администрацией города Нижний Тагил задумали расширять культурную составляющую. Так, в этом году будут организованы конкурсы и для групп поддержки, и для болельщиков.
Все пройдет в три этапа:
1. Конкурс детских рисунков «Олимпиада. Баскетбол. Старый соболь».
2. Конкурс болельщиков: визитная карточка команды.
3. Соревнования по стритболу в трех возрастных категориях.
Тагильчане, приходите поддержать ребят!
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей