В Нижнем Тагиле для поклонников интеллектуальных игр был проведен фестиваль «Салют Победы» (ФОТО)

По словам докторов, мыслительная активность очень полезна для пожилых людей – тех, кому здоровье не позволяет заниматься активными видами спорта.

Работа головного мозга способствует сохранению двигательной активности у представителей пожилого возраста. Поэтому, в рамках ежегодного фестиваля «Салют Победы», в городском центре по работе с ветеранами проходят соревнования по шашкам и шахматам.

Организаторы отмечают высокую стойкость и духовное здоровье пожилых участников: в каждом турнире пенсионеры сыграли по 7 партий – это более 4-х часов астрономического времени.

Итоги интеллектуальных состязаний подводила компьютерная программа. В турнире по шашкам победила команда ЕВРАЗ НТМК. Следом идут ветераны «Уралвагонзавода». Замкнула тройку лидеров команда УКБТМ. В личном зачете чемпионами стали металлурги Олег Романчук и Андрей Шемякин.

А в турнире по шахматам ветераны металлургического комбината заняли третье место. Серебро – у УКБТМ. Лучший результат показала команда УВЗ. В личном зачете победили шахматисты Александр Балберов и Алексей Умушкин, набрав по 6 целых и 1/2 очков.