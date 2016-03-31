В Нижнем Тагиле для поклонников интеллектуальных игр был проведен фестиваль «Салют Победы» (ФОТО)
Десятки тагильских ветеранов и пенсионеров состязались в турнирах по шашкам и шахматам.
По словам докторов, мыслительная активность очень полезна для пожилых людей – тех, кому здоровье не позволяет заниматься активными видами спорта.
Работа головного мозга способствует сохранению двигательной активности у представителей пожилого возраста. Поэтому, в рамках ежегодного фестиваля «Салют Победы», в городском центре по работе с ветеранами проходят соревнования по шашкам и шахматам.
Организаторы отмечают высокую стойкость и духовное здоровье пожилых участников: в каждом турнире пенсионеры сыграли по 7 партий – это более 4-х часов астрономического времени.
Итоги интеллектуальных состязаний подводила компьютерная программа. В турнире по шашкам победила команда ЕВРАЗ НТМК. Следом идут ветераны «Уралвагонзавода». Замкнула тройку лидеров команда УКБТМ. В личном зачете чемпионами стали металлурги Олег Романчук и Андрей Шемякин.
А в турнире по шахматам ветераны металлургического комбината заняли третье место. Серебро – у УКБТМ. Лучший результат показала команда УВЗ. В личном зачете победили шахматисты Александр Балберов и Алексей Умушкин, набрав по 6 целых и 1/2 очков.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru