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Боксёр из Нижнего Тагила стал призёром международного турнира по боксу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Боксёр из Нижнего Тагила стал призёром международного турнира по боксу (ФОТО)

31 марта 2017, 08:40Спорт
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