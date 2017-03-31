Боксёр из Нижнего Тагила стал призёром международного турнира по боксу (ФОТО)

В состязании участвовали спортсмены из 14 стран мира. Честь России и Свердловской области защищал представитель спортшколы «Спутник» из Нижнего Тагила Дмитрий Фоминых. Как рассказали в пресс-службе клуба, это была проба для Дмитрия перед первенством УрФО в Нягани.

Первый бой в рамках турнира остался за Дмитрием, во втором тагильчанин уступил сильнейшему сопернику и в итоге занял почётное третье место. Это позволило ему пробиться в состав юношеской сборной России по боксу.

Фото: СК «Спутник»

Далее спортсмен отправился на соревнования в Нягань, где Дмитрию предстояло провести три сражения. К началу третьего боя Дмитрий являлся явным лидером. Заключительный поединок был остановлен судьей на 15 секунде после начала.

Таким образом, тагильчанин в составе сборной России отправится на Финал Летней Спартакиады учащихся, которая пройдет в 2017 году.