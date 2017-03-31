Лос-Анджелес может стать местом проведения Олимпийских игр в 2024 году

Сейчас на долгосрочной перспективе принять Олимпийские игры готов только Лос-Анджелес. Город для проведения Олимпиады-2024 будет выбран в конце текущего года. Однако перспективы так туманны, что организаторы спортивного события не могут ждать.

Сейчас Лос-Анджелес полностью готов к принятию олимпийцев, он предлагает собственный проект, гарантирующий открытие новых возможностей для спортсменов и привлечение к Играм молодежи. Однако на данный момент Лос-Анджелес рассматривается как вариант на 2028 год. Ждать невозможно. Решение принимать нужно сегодня, сообщает Кэйси Вассерман, президент заявочного комитета Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024. Более 88% жителей Лос-Анджелеса уже ждут спортивное событие.