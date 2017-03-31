Шахматные король и королева выбраны в Нижнем Тагиле в школе №20 (ФОТО)
31 марта 2017, 08:50Спорт
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В школе №20 в Нижнем Тагиле накануне были выбраны шахматные король и королева, имена которых определились по итогам турнира «Проходная пешка».
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторами выступила учитель информатики, перворязрядница Светлана Геннадьевна Биймурзаева из МБОУ СОШ №20 и Шахматно-шашечный центр. Педагог посещала курсы повышения квалификации по программе «Шахматы в школе», что позволило ей заниматься с учениками шахматами и направлять их на турниры.
Звание школьного короля получил старшеклассник Максим Лавров. Королевой стала Алина Романова, которая учится во втором классе. По результатам турнира, прошедшего на площадке МБОУ СОШ №20, прибавится множество разрядников, уверены в пресс-службе шахматно-шашечного центра Нижнего Тагила.
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Фото: Шахматно-шашечный центр
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