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Шахматные король и королева выбраны в Нижнем Тагиле в школе №20 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шахматные король и королева выбраны в Нижнем Тагиле в школе №20 (ФОТО)

31 марта 2017, 08:50Спорт
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