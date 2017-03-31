Шахматные король и королева выбраны в Нижнем Тагиле в школе №20 (ФОТО)

Организаторами выступила учитель информатики, перворязрядница Светлана Геннадьевна Биймурзаева из МБОУ СОШ №20 и Шахматно-шашечный центр. Педагог посещала курсы повышения квалификации по программе «Шахматы в школе», что позволило ей заниматься с учениками шахматами и направлять их на турниры.