Тагильские спортсмены завоевали 7 медалей на областном Первенстве по боксу

На Первенстве Свердловской области по боксу среди юношей в возрасте 13-14 лет, прошедшем в Каменске-Уральском, тагильские спортсмены завоевали 7 медалей.

Тагильские спортсмены из СШОР «Уралец» привезли с областного Первенства по боксу среди юношей 13-14 лет 7 медалей, 2 из которых за первое место. В областных соревнованиях, которые проходили в Каменск-Уральском с 25 по 28 марта, приняли участие около 100 боксеров со всех уголков региона. С золотыми медалями вернулись воспитанники тагильской спортивной олимпийского резерва Глеб Паньшин (в весовой категории до 52 кг) и Егор Лайчук (до 54 кг). Серебряным призером первенства стал Тимофей Худяков (до 90 кг). Бронзовыми медалями пополнили копилку школы Тимофей Солончук (до 40 кг), Данил Паутов (до 42 кг), Сергей Хазиев (до 50 кг) и Никита Новоселов (до 54 кг). Обладатели золотых и серебряных наград получили путевки на первенство УрФО, они войдут в состав сборной команды Свердловской области. Напомним, 10 юных жителей Нижнего Тагила стали чемпионами и призерами в Первенстве Уральского Федерального округа по кикбоксингу. Некоторые из них в начале мая поедут на Чемпионат России в Челябинск.

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