77-летний тагильчанин стал победителем горнолыжного Кубка России

77-летний Юрий Грязнов из Нижнего Тагила завоевал две золотые и две серебряные медали на горнолыжном Кубке России в Губахе.

Соревнования по слалому, скоростному спуску и слалом гиганту проводила федерация горнолыжного спорта России с 10 по 13 марта. Юрий Грязнов привез оттуда четыре медали: две серебряные и две золотые. Ранее он принимал участие на Кубке губернатора Свердловской области и получил приз, как самый возрастной участник. Тагильчанин занимается горнолыжным спортом уже 17 лет, однако считает это себя любителем-самоучкой. До выхода на пенсию он был главным инженером транспортного управления ВРУ НТМК. Я увлекся горными лыжами в 60 лет, тренируюсь в основном на «Аисте». Часто рядом со мной на трассах спускаются дети. Да и какая разница, 7 тебе лет или 77? Главное, чтобы спорт нравился, рассказал Юрий Грязнов корреспонденту TagilCity.ru. Он пояснил, что на соревнованиях в Губахе принимали участие около 80 человек разных возрастов. Те задачи, которые я перед собой ставил — выполнил. Того, кого хотел обогнать — обогнал,отметил спортсмен. Юрий Грязнов собирается и дальше заниматься спортом и принять участие в соревнованиях в следующем сезоне. Фото: TagilCity.ru Напомним, тагильчанин Даниил Муралеев стал призером первенства России в лыжной гонке на 30 километров классическим стилем. Лыжник Даниил Муралеев из Нижнего Тагила стал призером первенства России

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