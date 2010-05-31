Тагильчанин Иван Нестеров - серебряный призер чемпионата России

В беге на 800 метров Нестеров показал результат 1 минута 47,71 секунды, уступив на финише 0,71 секунды представителю Иркутской области Ивану Тухтачеву. Чемпионка Европы-2009 в эстафетном беге Дарья Сафонова на своей коронной дистанции 400 метров заняла четвертое место. Илья Охремов в этой же дисциплине финишировал седьмым.