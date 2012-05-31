Тагильчане стали чемпионами на областных соревнованиях для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ФОТО)

Соревнования прошли 22 мая на стадионе Центральный в Екатеринбурге. Спортсмены Дзержинского общества инвалидов дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Это Степан Приходько - 1-е место в толкании ядра (результат 10,17 метров) и Денис Губайдуллин - 1-е место в беге (дистанция 100 метров), рассказала заместитель председателя Дзержинского районного отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Соловьева.

Степан Приходько совмещает занятия спортом с работой. Он работает инструктором физического воспитания в детском доме №5. Под его руководством воспитанники детского дома неоднократно становились чемпионами города по стритболу, футболу, пауэрлифтингу, туристическому многоборью. За чуткое и внимательное отношение, а так же родительскую ласку ребята называют Степана Александровича батей. Батя своим примером показывает мальчишкам и девчонкам, что настоящего человека трудности и проблемы только закаляют, делают крепче.

Да и в спортивной команде Дзержинского общества инвалидов Степан Александрович старается помочь каждому ее члену советом и делом. Молодые спортсмены стараются не подвести более опытного товарища по команде. Ярким примером этому служит наш молодой чемпион Денис Губайдуллин, достижения спортивной карьеры которого становятся все более впечатляющими, -- рассказывает Tagilcity.ru Татьяна Соловьева.

Фотографии предоставлены Дзержинскоим районным отделением Всероссийского общества инвалидов.

Сотрудники отделения общества очень гордятся своими подопечными. Они отмечают, что такие соревнования делают спортсменов ближе, дружнее, счастливее, расширяют их круг знакомств. Тагильская делегация также от души радовалась за

Светлану Сайтаеву, которая заняла в чемпионате области по легкой атлетике 2-е место в толкании ядра.