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Тагильчане стали чемпионами на областных соревнованиях для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане стали чемпионами на областных соревнованиях для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ФОТО)

31 мая 2012, 10:46Спорт
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